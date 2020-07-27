На Сумщине пьяный тракторист дважды пытался откупиться от полицейских Житель Шостки дважды в течение недели предлагал сотрудникам группы реагирования патрульной полиции деньги за непривлечение его к административной ответственности.

Первый случай произошел на прошлой неделе. Во время надзора за дорожным движением полицейские увидели трактор, который двигался с нарушениями Правил дорожного движения. Правоохранители решили проверить водителя и остановили транспортное средство.

За рулем находился 35-летний житель Шостки, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Последний не отрицал своей вины, однако от прохождения теста на алкоголь отказался.

При составлении административного протокола по ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции», последний предложил стражам правопорядка 500 гривен неправомерной выгоды за непривлечение его к ответственности. Правоохранители несколько раз предупредили правонарушителя, что за это предложение предусмотрена уголовная ответственность, впрочем, тот настаивал. На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая задокументировала данный факт.

Через несколько дней ситуация повторилась: тот же водитель на том же транспорте и снова в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер этот раз зафиксировал 2,4 промилле алкоголя, что в 12 раз превышает норму. За «решение вопроса» правонарушитель предложил полицейским 4000 гривен неправомерной выгоды. Правоохранители снова предупредили мужчину об уголовной ответственности, однако тот стал уговаривать их взять деньги. На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Факт был задокументирован и по нему открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.