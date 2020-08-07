Сумские биатлонисты продолжают собирать медали летнего чемпионата Украины В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону.

Сегодня, 23 сентября, проходили гонки преследования. Сумчанин Богдан Цымбал после вчерашнего «серебра» в спринте сегодня повторил свой результат в персьюте. Первое и третье места заняли уроженцы Сумщины Артем Тищенко и Руслан Ткаленко, выступающие за Черниговщину. Седьмое место занял еще один уроженец Сумщины Андрей Доценко. Вчерашний лыжник, участник Олимпийских игр – 2018 Андрей Орлик поднялся на три ступеньки и теперь был 18-м (с 11 промахами из 20).

В женской гонке глуховчанка Анна Кривонос поднялась на третью ступеньку пьедестала почета. Второй стала уроженка Сум Анастасия Меркушина.