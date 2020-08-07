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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56213

Сумские биатлонисты продолжают собирать медали летнего чемпионата Украины

В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону.

Сегодня, 23 сентября, проходили гонки преследования. Сумчанин Богдан Цымбал после вчерашнего «серебра» в спринте сегодня повторил свой результат в персьюте. Первое и третье места заняли уроженцы Сумщины Артем Тищенко и Руслан Ткаленко, выступающие за Черниговщину. Седьмое место занял еще один уроженец Сумщины Андрей Доценко. Вчерашний лыжник, участник Олимпийских игр – 2018 Андрей Орлик поднялся на три ступеньки и теперь был 18-м (с 11 промахами из 20).

В женской гонке глуховчанка Анна Кривонос поднялась на третью ступеньку пьедестала почета. Второй стала уроженка Сум Анастасия Меркушина.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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