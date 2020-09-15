Минздрав обновил стандарты госпитализации больных с COVID-19

Обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из группы риска. Кто входит в эту группу - в инфографике МОЗ.
В стране наблюдается рост числа больных COVID-19 с тяжелым течением болезни. Предупредить инфицирование возможно, соблюдая простые правила: маска, социальная дистанция и дезинфекция рук.
Об этом сообщает пресс служба ведомства.
Согласно новым стандартам, обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из групп риска.
К группам риска относятся пациенты с:
- цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанции;
- тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- тяжелым течением артериальной гипертензии;
- онкологическими заболеваниями
- декомпенсированным сахарным диабетом;
- тяжелыми аллергическими болезнями;
- иммуносупрессивными состояниями;
- аутоиммунными заболеваниями
- почечной недостаточностью.