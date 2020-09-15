Минздрав обновил стандарты госпитализации больных с COVID-19 Обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из группы риска.

Обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из группы риска. Кто входит в эту группу - в инфографике МОЗ.

В стране наблюдается рост числа больных COVID-19 с тяжелым течением болезни. Предупредить инфицирование возможно, соблюдая простые правила: маска, социальная дистанция и дезинфекция рук.

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

Согласно новым стандартам, обязательному лечению в условиях стационара подлежат пациенты из групп риска.

К группам риска относятся пациенты с:

- цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанции;

- тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

- тяжелым течением артериальной гипертензии;

- онкологическими заболеваниями

- декомпенсированным сахарным диабетом;

- тяжелыми аллергическими болезнями;

- иммуносупрессивными состояниями;

- аутоиммунными заболеваниями

- почечной недостаточностью.