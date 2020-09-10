Сумчан запрошують на активні вихідні до Дня туризму

26 вересня (субота) з 11:00 до 15:00 будуть доступні:
- катання на байдарках та каяках
- велосмуга
- мотузкові переправи
- слеклайн (ходьба по стрічці)
Організатор: «Центр активного відпочинку «Відчайдухи».
Де: біля Старого млину (Карпатська колиба).
Вартість: безкоштовно.
27 вересня (неділя) з 13:00 до 20:00 будуть доступні:
- скелелазіння на Скеледромі на Літній естраді.
- огляд та фото зі спорядженням альпініста: льодоруби, шоломи, кішки, карабіни.
Організатор: «Альпіністський клуб «Суми».
Де: парк Кожедуба, сцена на літній естраді.
Вартість спроб пролізти:
1 спроба — 20 гривень
3 спроби — 50 гривень
5 спроб — 70 гривень
10 спроб — 100 гривень
Брати участь у всіх активностях може будь-хто: як діти, так і дорослі.
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