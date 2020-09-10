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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:32280

Сумчан запрошують на активні вихідні до Дня туризму

Суми долучаються до святкування Всесвітнього дня туризму та пропонують активності для сумчан.

26 вересня (субота) з 11:00 до 15:00 будуть доступні:

- катання на байдарках та каяках

- велосмуга

- мотузкові переправи

- слеклайн (ходьба по стрічці)

Організатор: «Центр активного відпочинку «Відчайдухи».

Де: біля Старого млину (Карпатська колиба).

Вартість: безкоштовно.

27 вересня (неділя) з 13:00 до 20:00 будуть доступні:

- скелелазіння на Скеледромі на Літній естраді.

- огляд та фото зі спорядженням альпініста: льодоруби, шоломи, кішки, карабіни.

Організатор: «Альпіністський клуб «Суми».

Де: парк Кожедуба, сцена на літній естраді.

Вартість спроб пролізти:

1 спроба — 20 гривень

3 спроби — 50 гривень

5 спроб — 70 гривень

10 спроб — 100 гривень

Брати участь у всіх активностях може будь-хто: як діти, так і дорослі.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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