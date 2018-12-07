Дмитрий Живицкий вместо выборов снова пошел в министерство

Сегодня, 23 сентября, Правительство назначило на должность заместителя Министра инфраструктуры Дмитрия Живицкого.
Дмитрий Живицкий закончил инженерный факультет Сумского государственного университета в 2004 году. Работал руководителем аппарата Сумской ОГА и первым заместителем Министра развития громад и территорий Украины, хотел баллотироваться в мэры Сум, но что-то пошло не так…
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