Дмитрий Живицкий вместо выборов снова пошел в министерство Правительство назначило на должность заместителя Министра инфраструктуры сумчанина Дмитрия Живицкого.

Сегодня, 23 сентября, Правительство назначило на должность заместителя Министра инфраструктуры Дмитрия Живицкого.

Дмитрий Живицкий закончил инженерный факультет Сумского государственного университета в 2004 году. Работал руководителем аппарата Сумской ОГА и первым заместителем Министра развития громад и территорий Украины, хотел баллотироваться в мэры Сум, но что-то пошло не так…