Полиция разыскивает пропавшую 12-летнюю Саркиеву Веронику

Ее приметы: на вид 11-12 лет, рост около 150-155 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие темно-русые, имеет челку белого цвета.
Особые приметы: имеет два шрама - на левой руке в области запястья и на левой ноге в районе нижней конечности в виде пореза.
Была одета: в темную джинсовую куртку с кружевом, джинсовые шорты с порезами темно-синего цвета, футболку и черные кроссовки.
Могла передвигаться по городу на спортивном велосипеде бордового цвета.
Просим всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить в полицию по телефонам (05448) 5-26-62, 050 307 99 34, 0985541001 или «102».
Отдел коммуникации полиции Сумской области