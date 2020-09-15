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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Полиция разыскивает пропавшую 12-летнюю Саркиеву Веронику

Роменским отделом полиции ГУНП в Сумской области разыскивается Саркиева Вероника, 2008 года рождения, которая уехала из дома на велосипеде к друзьям и до настоящего времени домой не вернулась.

Ее приметы: на вид 11-12 лет, рост около 150-155 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие темно-русые, имеет челку белого цвета.

Особые приметы: имеет два шрама - на левой руке в области запястья и на левой ноге в районе нижней конечности в виде пореза.

Была одета: в темную джинсовую куртку с кружевом, джинсовые шорты с порезами темно-синего цвета, футболку и черные кроссовки.

Могла передвигаться по городу на спортивном велосипеде бордового цвета.

Просим всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить в полицию по телефонам (05448) 5-26-62, 050 307 99 34, 0985541001 или «102».

Отдел коммуникации полиции Сумской области

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