На Сумщине 3352 случая коронавируса: подробности По состоянию на 24 сентября в Сумской области 3352 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 72 человек (Сумы - 54, Ромны - 2, Лебедин - 3, Белопольский р-н - 1, Бурынский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 2 , Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 5, Шосткинский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 58 летальных случаев, из них 3 - за прошедшие сутки (Бурынский р-н - 1, Ахтырский р-н - 1, Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1515 человек, из них за минувшие сутки - 72 (Сумы - 38, Ромны - 7, Ахтырка - 1, Лебедин - 7, Бурынский р-н - 6, Конотопский р-н - 2, Недригайловский р-н - 2, Роменский р-н - 8, Сумской р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1943 случая заболевания, в Сумском районе - 204, Белопольский район - 106, Бурынский район – 19, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 29, Глуховский район – 21, г. Конотоп - 176, Конотопский район - 59, Краснопольский р-н - 34, Кролевецкий район - 108, г. Лебедин - 57, Лебединский р-н - 3, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 79, г. Ахтырка - 91, Ахтырский р-н – 24, Путивльский район – 14, г. Ромны - 103, Роменский район - 55, Середина-Будский р-н - 36, Тростянецкий район - 86, г. Шостка - 92, Шосткинский р-н - 4, Ямпольский р-н - 5.