В Сумах неизвестные в балаклавах похитили полковника ВСУ В ночь на четверг, 24 сентября, в Сумах неизвестные похитили полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса.

Как сообщили OBOZREVATEL источника в правоохранительных органах, шестеро неизвестных лиц в балаклавах с оружием через забор проникли на территорию Сумского национального аграрного университета.

"Сторожу представились сотрудниками СБУ, после чего зашли в комнату общежития по месту жительства командира в/ч А-7045 ВСУ полковника Полоуса, 1975 г.р." – говорится в сообщении.

Военного связали, посадили в неустановленный автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Сейчас введена в действие полицейская операция "Перехват".

Как сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, сотрудники СБУ к этому отношения не имеют.

Информацию подтвердил начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимир Крупецких. По его словам, неизвестные вывели полковника в 2 часа ночи из его комнаты в общежитии и уехали в неизвестном направлении. Проводится проверка.