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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах неизвестные в балаклавах похитили полковника ВСУ

В ночь на четверг, 24 сентября, в Сумах неизвестные похитили полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса.

Как сообщили OBOZREVATEL источника в правоохранительных органах, шестеро неизвестных лиц в балаклавах с оружием через забор проникли на территорию Сумского национального аграрного университета.

Военного связали, посадили в неустановленный автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Сейчас введена в действие полицейская операция "Перехват".

Как сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, сотрудники СБУ к этому отношения не имеют.

Информацию подтвердил начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Владимир Крупецких. По его словам, неизвестные вывели полковника в 2 часа ночи из его комнаты в общежитии и уехали в неизвестном направлении. Проводится проверка.

Право Похищение Юрий Полоус

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