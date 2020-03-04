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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах подожгли автомобиль на проспекте Лушпы (видео)

Сегодня, 24 сентября, около 2 часов ночи неизвестный поджог автомобиль во дворе на пр. Лушпы.

Как сообщили в управлении ГСЧС Украины в Сумской области, вызов пожарные получили в 2.22. На место выехало три единицы техники и 8 человек личного состава. Через 7 минут спасатели приступили к тушению. На месте выяснилось, что горит моторный отсек, лобовое стекло и салон автомобиля «Ниссан». В 2.34 возгорание локализовали, в 2.49 ликвидировали. Пожарные спасли 5 автомобилей, припаркованных рядом. У «Ниссана» пострадали передние шины, моторный отсек, лобовое стекло ,салон и лакокрасочное покрытие до 4 кв. м.

Право Поджог авто

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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