На Сумщине дали 10 лет за убийство Роменской местной прокуратурой в суде доказана вина 55-летнего мужчины в умышленном убийстве своего приятеля.

Речь идет о событии, которое произошло 26 января 2019 года в с. Каменка Лебединского района. К обвиняемому в гости пришел знакомый. Мужчины вместе употребляли спиртное. Во время застолья между ними возникла ссора. Как утверждает обвиняемый, приятель ему угрожал и периодически хватался за нож. Такое поведение гостя оскорбило хозяина дома, он сначала три раза ударил оппонента ножом в грудь, а затем обухом топора - по голове. От полученных травм 50-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый замотал тело приятеля в покрывало, вынес на улицу и присыпал снегом. На следующий день, осознав свой поступок, он собрал вещи и уехал в соседнюю область, где его и задержали правоохранители.

Сначала обвиняемый признавал свою вину, однако потом изменил свои показания. По его словам, в тот день они действительно вместе пьянствовали, но потом потерпевший пошел домой. Очевидно, его кто-то убил по дороге, а труп подбросил ему во двор, чтобы подставить.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.