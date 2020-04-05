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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59270

В Конотопе поймали серийного веловора

Злоумышленником оказался молодой конотопчанин. Ранее он уже привлекался к ответственности за совершение краж и незаконное завладение транспортным средством.

В течение последних двух месяцев в Конотопский отдел полиции неоднократно поступали сообщения от жителей города о кражах велосипедов. Приняв ряд необходимых розыскных мероприятий, изучив видео с камер наблюдения и отработав места, где были совершены кражи, правоохранители точно установили, что к их совершению причастен 33-летний ранее судимый житель районного центра. Через некоторое время его удалось «вычислить» и задержать.

Во время следственных действий мужчина рассказал правоохранителям, что добычу он выбирал наугад: заметив оставленный велосипед, присматривался пристегнут ли он, наблюдал привлекает ли своими действиями лишнее внимание. А потом, выбрав удобный момент, похищал велосипед и ехал на нем прочь. Похищенное продавал знакомым или просто случайным людям за несколько сотен гривен.

Следователи уже доказали причастность мужчины к совершению семи таких краж. Часть велосипедов изъято и возвращено владельцам, местонахождение остальных устанавливается. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. К тому же в суде на рассмотрении уже находится уголовное дело по поводу краж, совершенных им ранее. Мужчину также проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража велосипеда

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