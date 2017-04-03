У розпал пандемії в Сумах проводять Харитоненко Фест Вже на цих вихідних у Сумах відбудеться фестиваль вуличного мистецтва «Харитоненко FEST 2020».

25 вересня 19.00 урочисте відкриття фестивалю 19.00-20.30 виставка 10 найкращих скульптур України. Покровська площа та вул. Соборна 26 вересня 16.00-20.00 виставка живих скульптур Покровська площа та вул. Соборна 16.00-20.00 виступ лялькаря. Сквер Щастя 27 вересня 15.00-18.00 виставка живих скульптур Покровська площа, Театральна площа 17.00 Екскурсія по м.Суми. Кожен із вас матиме можливість прогулятися по нашому мальовничому містечку та дізнатися цікавинки для себе (за попередніми записом, адже місця обмежені, тому пишіть сюди). 18.00 урочисте закриття фестивалю та нагородження.