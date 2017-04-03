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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41353

У розпал пандемії в Сумах проводять Харитоненко Фест

Вже на цих вихідних у Сумах відбудеться фестиваль вуличного мистецтва «Харитоненко FEST 2020».

25 вересня

19.00 урочисте відкриття фестивалю

19.00-20.30 виставка 10 найкращих скульптур України.

Покровська площа та вул. Соборна

26 вересня

16.00-20.00 виставка живих скульптур

Покровська площа та вул. Соборна

16.00-20.00 виступ лялькаря. Сквер Щастя

27 вересня

15.00-18.00 виставка живих скульптур

Покровська площа, Театральна площа

17.00 Екскурсія по м.Суми. Кожен із вас матиме можливість прогулятися по нашому мальовничому містечку та дізнатися цікавинки для себе (за попередніми записом, адже місця обмежені, тому пишіть сюди).

18.00 урочисте закриття фестивалю та нагородження.

Досуг Харитоненко-фест

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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