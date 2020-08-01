Сумские пожарные показали, как тушили поджог авто (видео) 24 сентября в 2:22 к спасателям поступило сообщение, что в областном центре на пр. М.Лушпы горит легковой автомобиль Nissan.

На вызов выезжал дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Через 7 минут спасатели прибыли на место происшествия. В этот момент огонь охватил моторный отсек, лобовое стекло и распространился на салон. Возникла угроза переброски пламени на припаркованные рядом с эпицентром горения еще 5 транспортных средств. В 2:34 пожар был локализован и спасено 5 автомобилей, в 2:49 ликвидирован.

Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 3 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним: в Сети появилось видео поджога этого автомобиля.