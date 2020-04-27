На Сумщине в национальном парке полиция поймала браконьеров Запрещенные орудия лова и почти две сотни рыб изъяли работники Великописаревского отделения полиции у двух мужчин, которые занимались незаконным рыбным промыслом на реке Ворскла.

В Великописаревское отделение полиции поступило сообщение от граждан о том, что двое мужчин ловят рыбу сетями на территории Гетманского национального природного парка.

В ходе проверки информация нашла свое подтверждение. Только «рыбаки» увидели правоохранителей, - попытались убежать. Одному из них это удалось. А другого полицейские остановили. Мужчина признался, что не впервые занимается таким промыслом и показал полицейским, где он вместе с напарником успел спрятать улов и сетки.

Любителями свежей рыбы оказались 66-летний и 31-летний жители с. Рябина этого же района.

У браконьеров правоохранители изъяли рыбу таких видов, как плотва, щука, окунь и др. По предварительным подсчетам, злоумышленники нанесли ущерб природной среде почти на 30 000 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Полицейские призывают граждан соблюдать установленное природоохранное законодательство. Если Вы стали свидетелем незаконного вылова или сбыта водных биоресурсов, а также продажи запрещенных орудий лова - сообщайте об этом на линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.