В Ахтырский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 22-летний мужчина. Он сообщил полицейским, что неизвестные продавцы дизельного топлива выманили у него предоплату, а сам товар ему так и не предоставили.
Полицейские выяснили, что заявитель разместил объявление о покупке дизельного топлива в сети Интернет. И уже через некоторое время ему на мобильный номер телефона позвонил неизвестный мужчина и предложил продать солярку. Покупателя условия устроили, поэтому собеседник сообщил ему, что с ним сейчас свяжется другой абонент для обсуждения всех нюансов. Впоследствии заявителю позвонила неизвестная женщина и предложила внести предоплату за дизельное топливо. Мужчина перевел 14700 гривен предоплаты на указанный собеседницей номер банковской карты, и поехал на указанное место встречи для получения товара. Долго ждал, но дизтопливо ему никто так и не подвез. Поняв, что стал жертвой аферистов, мужчина обратился в полицию за помощью.
В полиции проводят проверку полученной информации, и решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам мошенничества.
Правоохранители советуют гражданам всегда быть осмотрительными и благоразумными, проводя любые финансовые операции, а также заключая сделки купли-продажи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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