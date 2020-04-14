Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30178

На Сумщине на пожаре погиб человек

23 сентября в 23:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме в с. Отчкино Середина-Будского района.

На место происшествия были направлены 42-й государственный пожарно-спасательный пост и местную пожарную команду с. Николаевка.

По предварительным данным соседка увидела, что горит перекрытие. Об этом она сообщила односельчанину, который позвонил сельскому голове. Только после этого информация о пожаре поступила к спасателям. Из-за несвоевременности вызова на момент прибытия огонь полностью охватил кровлю и перекрытия здания. Возникла угроза распространения пожара на соседний дом и две хозяйственные постройки.

Параллельно с ликвидацией пожара пожарные попали в горящий дом. Проведя разведку, на полу обнаружили тело хозяина 1939 г.р. без признаков жизни.

В 0:35 возгорание было локализовано, в 5:10 - полностью ликвидировано. Окончательная причина пожара в настоящее время устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Смерть на пожаре

По тематике

23.08.2020 11:14

В Конотопе на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины

22 августа в 10:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Свободы в с....

На Сумщине в двух пожарах погибли двое (видео)
02.06.2020 12:05

На Сумщине в двух пожарах погибли двое (видео)

На месте двух пожаров обнаружили тела двух погибших человек....

19.05.2020 14:26

На Сумщине в пожарах погибло 27 человек

Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности огонь продолжает уносить жизни....

19.05.2020 10:26

В Сумах сгорел дачник (видео)

В Сумах ликвидирован пожар в хозяйственной постройке, на месте обнаружено тело человека....

14.04.2020 17:12

На Сумщине на пожаре погиб человек

Сегодня, 14 апреля, в 6:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Центральная в...

view counter

Статьи

Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
Вчера 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
21.09.2020 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
21.09.2020 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
Легальна робота на Сумщині: плюси в оплаті праці
15.09.2020 09:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.