На Сумщине на пожаре погиб человек

На место происшествия были направлены 42-й государственный пожарно-спасательный пост и местную пожарную команду с. Николаевка.
По предварительным данным соседка увидела, что горит перекрытие. Об этом она сообщила односельчанину, который позвонил сельскому голове. Только после этого информация о пожаре поступила к спасателям. Из-за несвоевременности вызова на момент прибытия огонь полностью охватил кровлю и перекрытия здания. Возникла угроза распространения пожара на соседний дом и две хозяйственные постройки.
Параллельно с ликвидацией пожара пожарные попали в горящий дом. Проведя разведку, на полу обнаружили тело хозяина 1939 г.р. без признаков жизни.
В 0:35 возгорание было локализовано, в 5:10 - полностью ликвидировано. Окончательная причина пожара в настоящее время устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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