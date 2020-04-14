На Сумщине на пожаре погиб человек 23 сентября в 23:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме в с. Отчкино Середина-Будского района.

На место происшествия были направлены 42-й государственный пожарно-спасательный пост и местную пожарную команду с. Николаевка.

По предварительным данным соседка увидела, что горит перекрытие. Об этом она сообщила односельчанину, который позвонил сельскому голове. Только после этого информация о пожаре поступила к спасателям. Из-за несвоевременности вызова на момент прибытия огонь полностью охватил кровлю и перекрытия здания. Возникла угроза распространения пожара на соседний дом и две хозяйственные постройки.

Параллельно с ликвидацией пожара пожарные попали в горящий дом. Проведя разведку, на полу обнаружили тело хозяина 1939 г.р. без признаков жизни.

В 0:35 возгорание было локализовано, в 5:10 - полностью ликвидировано. Окончательная причина пожара в настоящее время устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.