Глава Сумской ОГА раздувает штаты Глава Сумской ОГА Роман Грищенко подписал распоряжение об увеличении предельной численности департамента культуры, информационной политики и туризма Сумской ОГА на пять единиц.

Директору департамента (бывшая пресс-секретарь губернатора Сумщины времен Януковича Юрия Чмыря Любовь Карпенко) поручено внести соответствующие изменения в структуру и штатное расписание, обеспечить соблюдение требований действующего трудового законодательства, связанных с изменениями в организации труда в соответствии с этим распоряжением.

Таким образом, недавно образованный департамент культуры, информационной политики и туризма теперь будет насчитывать 50 сотрудников и станет третьим по количеству чиновников после департамента финансов - 56 человек и департамента соцзащиты населения - 55.