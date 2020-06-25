Глава Сумской ОГА раздувает штаты

Директору департамента (бывшая пресс-секретарь губернатора Сумщины времен Януковича Юрия Чмыря Любовь Карпенко) поручено внести соответствующие изменения в структуру и штатное расписание, обеспечить соблюдение требований действующего трудового законодательства, связанных с изменениями в организации труда в соответствии с этим распоряжением.
Таким образом, недавно образованный департамент культуры, информационной политики и туризма теперь будет насчитывать 50 сотрудников и станет третьим по количеству чиновников после департамента финансов - 56 человек и департамента соцзащиты населения - 55.
Глава Сумской ОГА Роман Грищенко создал уже четвертый департамент вместо управления за неполные четыре месяца своей работы....