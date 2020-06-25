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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02742

Глава Сумской ОГА раздувает штаты

Глава Сумской ОГА Роман Грищенко подписал распоряжение об увеличении предельной численности департамента культуры, информационной политики и туризма Сумской ОГА на пять единиц.

Директору департамента (бывшая пресс-секретарь губернатора Сумщины времен Януковича Юрия Чмыря Любовь Карпенко) поручено внести соответствующие изменения в структуру и штатное расписание, обеспечить соблюдение требований действующего трудового законодательства, связанных с изменениями в организации труда в соответствии с этим распоряжением.

Таким образом, недавно образованный департамент культуры, информационной политики и туризма теперь будет насчитывать 50 сотрудников и станет третьим по количеству чиновников после департамента финансов - 56 человек и департамента соцзащиты населения - 55.

Общество Департамент культуры

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