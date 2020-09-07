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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах КП «Горсвет» ответит за «Котельную Северного промузла»

На очередной сессии Сумского горсовета депутаты поддержали решение об определении гаранта выплаты долгов за энергоносители дирекции КСПУ перед ООО «Сумытеплоэнерго», что позволит возобновить горячее водоснабжение потребителям котельной.

Такой выход из ситуации предложил глава Сум Александр Лысенко, который несмотря на то, что котельная Северного промузла вовремя не подала горячее водоснабжение сумчанам, на прошлой неделе инициировал переговоры в Киеве вместе с учредителями АО «СНПО» и руководством ООО «Сумытеплоэнерго» по скорейшему решению вопроса.

Договоренность была достигнута при условии гарантии погашения долгов за энергоносители КСПУ перед ООО «Сумытеплоэнерго», но обязательное условие - наличие гаранта. Таким гарантом выступило КП «Горсвет». Соответствующее решение было принято на сессии Сумского горсовета.

Глава Сум заявил, что в течение трех-пяти дней горячее водоснабжение в домах жителей зоны обслуживания КСПУ, а также в школах, детсадах, больницах и других учреждениях, расположенных в Ковпаковском районе, будет восстановлено, пишет Ваш шанс.

Экономика Горсвет Горячая вода КСПУ

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