В Сумы приехал Порошенко Сегодня, 24 сентября, в Сумы приехал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Порохоботи, збираємось!)

Вже через годину, в сквері Шевченка, Петро Порошенко чекає на зустріч з вами!», - написал он.

Очевидно, Петр Порошенко будет агитировать за своих однопартийцев.