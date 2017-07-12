В Сумы приехал Порошенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.
«Порохоботи, збираємось!)
Вже через годину, в сквері Шевченка, Петро Порошенко чекає на зустріч з вами!», - написал он.
Очевидно, Петр Порошенко будет агитировать за своих однопартийцев.
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