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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30489

В Сумы приехал Порошенко

Сегодня, 24 сентября, в Сумы приехал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Порохоботи, збираємось!)

Вже через годину, в сквері Шевченка, Петро Порошенко чекає на зустріч з вами!», - написал он.

Очевидно, Петр Порошенко будет агитировать за своих однопартийцев.

Политика Петр Порошенко

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