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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41398

В Сумах в рамках учений организовали "похищение" военного полковника

Полиция проводила учения совместно с военнослужащими и Службой безопасности Украины.

Об этом РБК-Украина рассказал начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких.

"Была такая информация в СМИ. Поспешили, выдали, но ни у кого не спросили. Это плановые учения, совместные с военнослужащими, СБУ и с полицией. В рамках этих учений (было похищение, - ред.). А на самом деле похищения не было. Это все учения", - сказал он.

Что интеерсно, еще в 9.30 он же подтвердил информацию о похищении и говорил, что проовдится проверка.

Отметим, ранее в средствах массовой информации появилась информация о похищении главы городского военкомата, полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса. Отмечалось, что шесть вооруженных людей в масках с оружием перелезли через забор и проникли на территорию Сумского национального аграрного университета, предъявили вахтеру удостоверения сотрудников СБУ и спросили, где проживает Полоус.

Через некоторое время неизвестные вывели военного со связанными руками, посадили в автомобиль и скрылись. А в Сумах якобы объявили план перехват.

Общество
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