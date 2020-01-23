В Сумах накрыли два подпольных казино Под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры в г. Сумы прекращена деятельность двух игорных заведений (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

По данным следствия, в подпольных заведениях с помощью компьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса. В среду, 23 сентября, во время проведения обысков в указанных помещениях обнаружено и изъято 39 единиц компьютерной техники, черновую бухгалтерию и т.п.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз. Подпольные игорные заведения разоблачены совместно с Сумским отделом полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.