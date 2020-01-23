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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02605

В Сумах накрыли два подпольных казино

Под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры в г. Сумы прекращена деятельность двух игорных заведений (ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

По данным следствия, в подпольных заведениях с помощью компьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса. В среду, 23 сентября, во время проведения обысков в указанных помещениях обнаружено и изъято 39 единиц компьютерной техники, черновую бухгалтерию и т.п.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз. Подпольные игорные заведения разоблачены совместно с Сумским отделом полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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