В Сумах накрыли два подпольных казино

По данным следствия, в подпольных заведениях с помощью компьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса. В среду, 23 сентября, во время проведения обысков в указанных помещениях обнаружено и изъято 39 единиц компьютерной техники, черновую бухгалтерию и т.п.
Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз. Подпольные игорные заведения разоблачены совместно с Сумским отделом полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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