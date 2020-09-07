Сумские футзалисты узнали соперников в Кубке Украины

Роменскому «Рятувальнику» достался «Budmonster» (Киев), сумскому «Сервис Люксу» - «Геология» (Кременчуг).
Базовые дать поединков: 17 октября и 7 ноября.
Если наши пройдут, то во втором предварительном раунде встретятся с победителями пар: «Сервис Люкс» (Сумы) / «Геология» (Кременчуг) - «Юринновация» (Киев) / «Гепард» (Харьков)
«Human» (Днепр) / «АРПИ» (Донецк) - «Budmonster» (Киев) / «Рятувальник» (Ромны)
Базовые даты поединков: 28 ноября и 12 декабря.
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