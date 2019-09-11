«Пригласил министр», - Дмитрий Живицкий рассказал о своем назначении Бывший руководитель аппарата Сумской ОГА Дмитрий Живицкий прокомментировал свое назначение заместителем министра инфраструктуры.

По его словам, он будет заниматься дорогами и автотранспортом, пишет Суспільне.

«Пригласил министр, потому что там на двух направлениях отсутствовали долгое время замминистры. Один заместитель - по вопросам цифровизации. И еще один - который должен курировать строительство автодорог, автодороги и транспорт», - отметил он.

Также сообщил, что в выборах 2020 год участия принимать не будет.

«Для того, чтобы побеждать на местных выборах, бороться за должность Сумского городского головы, надо определенный финансовый ресурс. Который мы, к счастью, не берем ни у олигархов, ни у местных, ни у всеукраинских. Мы шли честно и открыто», - говорит Живицкий.

Чтобы баллотироваться на голову Сумского городского совета, по информации ЦИК, необходимо внести залог в размере 51 218 грн. По его словам, команда таких ресурсов не нашла, поэтому приняла не участвовать в этих выборах.

Кто такой Дмитрий Живицкий?

Дмитрий Живицкий закончил инженерный факультет Сумского государственного университета в 2004 году. Затем учился в Польше, Германии, стажировался в Швеции и Швейцарии. В 2018-2019 гг. учился в магистратуре Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Публичное управление и администрирование». Работал руководителем аппарата Сумской ОГА (2016-2019 гг.) и первым заместителем министра развития громад и территорий Украины (сентябрь 2019 - март 2020).

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду 8-го созыва от партии «Сила людей», но не был избран. В 2015 году баллотировался в Сумской городской совет 7-го созыва по списку от партии «Сила людей», - его снова не выбрали. Кабмин утвердил его кандидатуру на должность главы Сумской ОГА в 2020 году, но Президент не подписал указ о назначении.

По состоянию на март 2020 года в его декларации указано наличие у него квартиры в Сумах площадью 95,8 квадратных метров. Владеет 4-й частью квартиры площадью 80 квадратных метров. Его жена владеет квартирой также в Сумах площадью 243 квадратных метра (!). В собственности Дмитрия Живицкого два автомобиля - Skoda - 2011 года выпуска и OPEL 2006 г.в. Имеет наличности 22500 долларов и 8198 долларов в банке.