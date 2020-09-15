На Сумщині прогнозують найвищий клас пожежної небезпеки! За прогнозом обласного Гідрометцентру, 25-26 вересня на переважній території області збережеться надзвичайна пожежна небезпека (найвищого 5-го класу).

Через це значно зростає загроза виникнення пожеж. У першу чергу загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії!

Вкотре закликаємо громадян бути обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність, а при перебуванні у лісовій місцевості дотримуватись правил пожежної безпеки. Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Також при 5-му класі передбачається введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області