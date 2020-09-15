Як наразі здійснюється на Сумщині обслуговування клієнтів служби зайнятості? Подібне запитання хвилює багатьох жителів Сумщини, які часто звертаються з ним до обласного, міських та районних центрів зайнятості.

За роз’ясненнями ми звернулися до директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного.

За його словами, все залежить від того, чи відновив центр зайнятості особистий прийом, чи ще працює дистанційно. За умови відновлення прийому громадян, безробітні повинні відвідувати кар’єрного радника за встановленим графіком.

У разі дистанційної роботи центру, комунікація здійснюється будь-якими засобами зв’язку, зокрема телефоном. Незалежно від того, як працює центр зайнятості, фахівці служби продовжують шукати актуальні вакансії та підбирати персонал для клієнтів-роботодавців.

Права та обов'язки зареєстрованих безробітних тут: https://www.dcz.gov.ua/storinka/prava-ta-obovyazky-zareyestrovanyh-bezrobitnyh

Правила взаємодії безробітних із центром зайнятості в період карантину:https://www.dcz.gov.ua/node/3272

Інші деталі – у нашій інфографіці.