Люди в масках, которые «выкрали» полковника ВСУ в Сумах, действовали по легенде учений В интернет-изданиях появилась информация о том, что примерно в 2:00 в Сумах неизвестные похитили полковника Юрия Полоуса, командира 117 бригады территориальной обороны.

АрмияInform связалась с начальником Управления по связям с общественностью ВС Украины полковником Богданом Сеником, чтобы выяснить ситуацию. Он успокоил, разъяснив, что такое «похищение» было отработано как вводная, одна из легенд учений для отработки действий в подобных ситуациях и координации с другими силовыми структурами.