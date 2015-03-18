Люди в масках, которые «выкрали» полковника ВСУ в Сумах, действовали по легенде учений

АрмияInform связалась с начальником Управления по связям с общественностью ВС Украины полковником Богданом Сеником, чтобы выяснить ситуацию. Он успокоил, разъяснив, что такое «похищение» было отработано как вводная, одна из легенд учений для отработки действий в подобных ситуациях и координации с другими силовыми структурами.
В ночь на четверг, 24 сентября, в Сумах неизвестные похитили полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса....
По состоянию на 27 марта в Сумах 485 демобилизованных офицеров, сержантов и солдат, призванных в первую волну мобилизации, из них...
В данный момент план по четвертой волне мобилизации Сумской городской объединенный военкомат выполнил на 80 процентов....
В Сумском объединенном городском военном комиссариате не могут отстранить подозреваемого в вымогательстве неправомерной выгоды, потому что не знают кто это....