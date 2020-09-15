На Сумщине врач признана виновной в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациентки Роменской местной прокуратурой в суде доказана вина врача Роменской центральной районной больницы в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для больного.

Напоминаем, что 2 января 2018 года местная жительница с жалобами на боль внизу живота обратилась в указанное медицинское учреждение. На следующий день врачом акушером-гинекологом пациентке была проведена хирургическая манипуляция. Уже 5 января женщину выписали. В связи с ухудшением состояния здоровья 13 января женщина снова обратилась за помощью к врачам. Лишь на следующий день ее госпитализировали и прооперировали. Состояние пациентки ухудшалось с каждым днем и уже 19 января женщине провели очередное оперативное вмешательство, во время которого удалили часть внутренних органов. Так и не придя в сознание после операции, пациентка 3 февраля 2018 умерла.

Согласно заключению экспертов, в первую очередь пациентке установили неточный диагноз, при этом были противопоказания для назначения хирургической манипуляции. Однако именно во время ее проведения 3 января был поврежден внутренний орган женщины. После этого пациентке назначено несоответствующую антибиотикотерапию. Даже после оперативного вмешательства 14 января медики не установили правильный диагноз пациентке, а также назначили неэффективный антибиотик. Смерть женщины наступила в результате сепсиса и интоксикации.

Как сообщил руководитель Роменской местной прокуратуры Владимир Кузченко, по приговору Роменского горрайонного суда 24 сентября 2020 года обвиняемая признана виновной и лишена права заниматься деятельностью по оказанию медицинской помощи и медицинского обслуживания на срок до трех лет (ч. 2 ст. 140 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.