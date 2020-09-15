В Сумах директор «Дорремстроя» похвастался, что привез песок детям Директор «Дорремстроя», он же депутат Сумского горсовета, вероятно, кандидат в депутаты на новый срок Александр Вегера похвастался, что привез песок в песочницу.

«Обещал-сделал!», - написало он а Фейсбуке и обозначил себя любимого. По фото видно, что было привезено и свалено, иногда прямо на дорогу несколько машин песка, вероятно его же КП…