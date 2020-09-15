Сумські рятувальники перевіряють виборчі дільниці Для Державної служби України з надзвичайних ситуацій питання забезпечення ефективного протипожежного захисту об`єктів має особливий пріоритет.

Так, інспекторським складом Сумського міського відділу ДСНС України проводиться перевірка об`єктів, що будуть задіяні до проведення чергових виборів депутатів місцевих.

Особливу увагу рятувальники приділяють забезпеченню та технічному стану первинних засобів пожежогасіння, відповідності та не захаращеності шляхів евакуації, стану електромереж, забезпеченню будівель джерелами зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання, функціонуванню добровільної пожежної дружини.

Під час проведення перевірок, керівникам та робочому персоналу рятувальники постійно нагадують про основні вимоги правил пожежної безпеки, дії в разі виникнення пожежі та правила користування первинними засобами пожежогасіння. Аби люди пам’ятали та дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки, рятувальники вручили пам’ятки з основними правилами пожежної безпеки та алгоритм дій в екстрених ситуаціях.

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області