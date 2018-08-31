Сумские лыжники выиграли летний чемпионат Украины 21-24 сентября в Чернигове проходил чемпионат Украины по лыжным гонкам на лыжероллерах.

В первый соревновательный день спортсмены преодолевали дистанции 10 км и 5 км в гонке свободным стилем. Среди мужчин «золото» взял наш Алексей Красовский, «серебро» среди женщин у Юлии Кроль, «бронза» - у Марины Анцибор. Среди юниорок третье место у Дарьи Ковалевой.

Во второй соревновательный день спортсмены соревновались коньковым ходом на дистанции 15 км и 10 км. «Серебро» взяла Марина Анцибор, «бронзу» - Юлия Кроль. Юниорка Дарья Ковалева с «серебром».

В классической гонке на дистанции 7,5 км и 6 км первенствовали Юлия Кроль и Алексей Красовский, Марина Анцибор взяла «бронзу». Дарья Ковалева с «золотом».

В кроссе на дистанции 8 км и 5 км снова победили Юлия Кроль и Алексей Красовский. Вторые места у Марины Анцибор и Олега Мищенко, третье у Виктории Олех. Среди юниоров Дарья Ковалева и Руслан Денисенко с «серебром».