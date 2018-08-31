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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские лыжники выиграли летний чемпионат Украины

21-24 сентября в Чернигове проходил чемпионат Украины по лыжным гонкам на лыжероллерах.

В первый соревновательный день спортсмены преодолевали дистанции 10 км и 5 км в гонке свободным стилем. Среди мужчин «золото» взял наш Алексей Красовский, «серебро» среди женщин у Юлии Кроль, «бронза» - у Марины Анцибор. Среди юниорок третье место у Дарьи Ковалевой.

Во второй соревновательный день спортсмены соревновались коньковым ходом на дистанции 15 км и 10 км. «Серебро» взяла Марина Анцибор, «бронзу» - Юлия Кроль. Юниорка Дарья Ковалева с «серебром».

В классической гонке на дистанции 7,5 км и 6 км первенствовали Юлия Кроль и Алексей Красовский, Марина Анцибор взяла «бронзу». Дарья Ковалева с «золотом».

В кроссе на дистанции 8 км и 5 км снова победили Юлия Кроль и Алексей Красовский. Вторые места у Марины Анцибор и Олега Мищенко, третье у Виктории Олех. Среди юниоров Дарья Ковалева и Руслан Денисенко с «серебром».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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