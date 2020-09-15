Сумы остались в «оранжевой» зоне по карантину, в «желтой» - 4 города и 7 районов области Разделение регионов Украины на карантинные зоны обновили 24 сентября на заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Он начнет действовать со следующего понедельника, 28 сентября, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

По новому делению, Сумы остаются в «оранжевой» зоне.

В «желтой» оставили города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Недригайловский, Роменский и Сумской районы Сумской области. Также к «желтой» зоны отнесли Шостку и Глуховский район.

Все остальные города и районы, в том числе Кролевецкий, С-Будский и Тростянецкий, которые раньше были в «желтой» зоне, с понедельника - в «зеленой» зоне, пишет Суспільне.