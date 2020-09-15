Сумы остались в «оранжевой» зоне по карантину, в «желтой» - 4 города и 7 районов области

Он начнет действовать со следующего понедельника, 28 сентября, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
По новому делению, Сумы остаются в «оранжевой» зоне.
В «желтой» оставили города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Недригайловский, Роменский и Сумской районы Сумской области. Также к «желтой» зоны отнесли Шостку и Глуховский район.
Все остальные города и районы, в том числе Кролевецкий, С-Будский и Тростянецкий, которые раньше были в «желтой» зоне, с понедельника - в «зеленой» зоне, пишет Суспільне.
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