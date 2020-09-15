На Сумщине накрыли подпольный цех по производству оборудования для изготовления сигарет Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного относительно незаконного оборота подакцизных товаров производства (ч. 3 ст. 204 УК Украины) разоблачена группа лиц, которые изготавливали оборудование для производства табачных изделий.

По данным следствия, фигуранты уголовного производства собирали станки для производства сигарет, которые в дальнейшем реализовывали соответствующим лицам для подпольного производства табачных изделий.

В среду, 23 сентября, в г. Тростянец в подсобном помещении одного из домов проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято 3 готовых и 2 разобранных станка для производства сигарет. По приблизительной оценке экспертов, стоимость станков более 500 тыс. грн.

Вместе с тем изъято почти 300 л готовой алкогольной продукции сомнительного качества, которые фигуранты уголовного производства реализовывали местным жителям.

Деятельность группы лиц прекращено совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области. Досудебное расследование продолжается, по результатам которого причастным к противоправной деятельности лиц будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.