На Сумщине в аварии пострадали мама с 5-летним сыном

35-летняя водитель автомобиля «Ниссан Микра» не справилась с управлением автотранспортным средством, выехал на обочину и допустила опрокидывание машины.
В результате аварии женщина-водитель и ее пассажир, пятилетний сын, получили телесные повреждения в виде многочисленных травм и были госпитализированы в Кролевецкую центральную районную больницу.
В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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