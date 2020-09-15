На Сумщине в аварии пострадали мама с 5-летним сыном ДТП произошло в Кролевецком районе на автодороге «Шостка - Кролевец» около 8 утра 24 сентября.

35-летняя водитель автомобиля «Ниссан Микра» не справилась с управлением автотранспортным средством, выехал на обочину и допустила опрокидывание машины.

В результате аварии женщина-водитель и ее пассажир, пятилетний сын, получили телесные повреждения в виде многочисленных травм и были госпитализированы в Кролевецкую центральную районную больницу.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.