На Сумщине заполнены 45% реанимационных коек для ковидных больных

По его словам, в первой волне медицинской помощи больным COVID-19 в области 54 коцки в реанимационных отделениях. Из низ 24 на сегодня заняты. Это тяжелые случаи, осложнения коронавирусной инфекции. По процентному соотношению это почти 45 %. Во второй волне предусмотрены 284 койки, из них 15 реанимационных.
Об этом сегодня, 25 сентября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко....
По состоянию на 25 сентября в Сумской области 3474 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 25 сентября на Сумщине уже 3474 случая заболевания COVID-19....
Разделение регионов Украины на карантинные зоны обновили 24 сентября на заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС....
По состоянию на 24 сентября в Сумской области 3352 случая заболевания коронавирусной инфекцией....