На Сумщине заполнены 45% реанимационных коек для ковидных больных Об этом сегодня, 25 сентября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его словам, в первой волне медицинской помощи больным COVID-19 в области 54 коцки в реанимационных отделениях. Из низ 24 на сегодня заняты. Это тяжелые случаи, осложнения коронавирусной инфекции. По процентному соотношению это почти 45 %. Во второй волне предусмотрены 284 койки, из них 15 реанимационных.