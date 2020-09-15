В Сумах тянут с открытием ковидных коек: ситуация критическая Об этом сегодня, 25 сентября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его словам, если загруженность коек для лечения больных коронавирусом увеличиться, то Сумы могут быть в красной карантинной зоне. Сейчас в больнице № 5 предусмотрено 100 коек, задействовано пока 55. На остальные 45 ожидается договор с НСЗУ.

Больница № 4 также ожидает договор с НСЗУ. На сегодняшний день там для пациентов с коронавирусом определено 30 коек. Документы подали только вчера. Госпитализация больных туда планируется с понедельника.

Напомним: об открытии ковидных коек в больнице № 4 говорят почти месяц.