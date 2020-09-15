В Сумах тянут с открытием ковидных коек: ситуация критическая

По его словам, если загруженность коек для лечения больных коронавирусом увеличиться, то Сумы могут быть в красной карантинной зоне. Сейчас в больнице № 5 предусмотрено 100 коек, задействовано пока 55. На остальные 45 ожидается договор с НСЗУ.
Больница № 4 также ожидает договор с НСЗУ. На сегодняшний день там для пациентов с коронавирусом определено 30 коек. Документы подали только вчера. Госпитализация больных туда планируется с понедельника.
Напомним: об открытии ковидных коек в больнице № 4 говорят почти месяц.
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