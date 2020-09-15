Под Сумами горела заброшенная дача (видео) Пожарные вместе с лесниками предотвратили масштабный пожар.

24 сентября в 13:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории дачного кооператива в с. Хомине Сумского района. На тушение направили дежурный караул 3-й и отделение 1-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытии на место вызова было установлено, что загорелась сухая растительность на площади около 3 га и огонь перекинулся на кровлю заброшенного дачного дома. Порывами ветра огонь быстро распространялся. Из-за кустарников и другой растительности возникла угроза для расположенных рядом 2 соседних дачных домов и даже лесного массива.

Дополнительно на место пожара привлекли пожарную команду ГП «Сумской лесхоз». Для дозаправки водой технику пришлось направлять к ближайшему пожарному гидранту, находящемуся в 5 км от очага горения.

В 16:17 совместными усилиями пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от других домов и лесных насаждений. В 16:56, использовав около 10 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 3 работника и 1 единица техники ГП «Сумской лесхоз».

По предварительным данным, обнаружил возгорание владелец участка из соседнего дачного кооператива и вместе с владелицей дачного участка уже из данного кооператива, где произошло возгорание, пытался самостоятельно ликвидировать пожар. И только, когда людям это не удалось, они вызвали спасателей.

Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.