В Сумах появился еще один педофил?

«Уважаемые жители Барановки и Луки. У нас появился ПЕДОФИЛ. Который ездит на велосипеде белом, высокий и светлые волосы ( может быть в шлеме). Шастает возле школы и танцев. Предлагает детям купить мороженое, угостить конфетами и поехать с ним в город. Будьте очень бдительны! Этого урода нужно как то поймать и наказать...», - написала она.
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