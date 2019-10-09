В Сумах появился еще один педофил? Сумчанка Анна Падалка написала в Фейсбуке о мужчине ,который пристает к детям.

«Уважаемые жители Барановки и Луки. У нас появился ПЕДОФИЛ. Который ездит на велосипеде белом, высокий и светлые волосы ( может быть в шлеме). Шастает возле школы и танцев. Предлагает детям купить мороженое, угостить конфетами и поехать с ним в город. Будьте очень бдительны! Этого урода нужно как то поймать и наказать...», - написала она.