Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04243

На Сумщине открыли уголовное производство по факту убийства собаки

В Лебединском районе 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил собаку о деревянный столб, в результате чего она погибла.

Проводя время за рюмкой у своего 36-летнего товарища, 39-летнему гостю не понравилось то, что собака хозяев им мешает, скулит и крутится неподалеку. Мужчина, не долго думая, схватил животное за задние конечности и несколько раз ударил ее о деревянный столб. В результате полученных травм животное умерло.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право

Новости

На Сумщине 122 новых случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:31
Сумы остались в «оранжевой» зоне по карантину, в «желтой» - 4 города и 7 районов области
Вчера 20:42
Сумкой депутат вероятно подхватил COVID-19 (видео)
Сегодня 12:49
Маємо не допустити у місцеві органи влади агентів Кремля і бездарних «слуг» - Порошенко у Сумах представив команду «Європейської Солідарності»
Сегодня 12:40
На Сумщине поймали нелегальных лесорубов
Сегодня 12:31
На Сумщине ограбленная взяла в плен жену грабителя
Сегодня 12:19
Прокуратура Сумщины обеспечила возмещение в бюджет 10 млн грн неуплаченных налогов
Сегодня 12:13
На Сумщине открыли уголовное производство по факту убийства собаки
Сегодня 12:04
Сумские футзалисты узнали соперников в Кубке Украины
Сегодня 11:51
В Сумах появился еще один педофил?
Сегодня 11:15
Сумчан запрошують на забіг пам’яті тренера
Сегодня 11:09
Под Сумами горела заброшенная дача (видео)
Сегодня 10:35
view counter

Статьи

Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
21.09.2020 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
21.09.2020 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
Легальна робота на Сумщині: плюси в оплаті праці
15.09.2020 09:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.