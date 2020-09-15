На Сумщине открыли уголовное производство по факту убийства собаки В Лебединском районе 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил собаку о деревянный столб, в результате чего она погибла.

Проводя время за рюмкой у своего 36-летнего товарища, 39-летнему гостю не понравилось то, что собака хозяев им мешает, скулит и крутится неподалеку. Мужчина, не долго думая, схватил животное за задние конечности и несколько раз ударил ее о деревянный столб. В результате полученных травм животное умерло.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.