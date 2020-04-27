Прокуратура Сумщины обеспечила возмещение в бюджет 10 млн грн неуплаченных налогов

По данным следствия, бывший директор указанного предприятия в январе-марте 2019 года уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более 10 млн грн. В ходе расследования обеспечено 100% возмещения причиненного преступлением ущерба в бюджет. Поэтому постановлением суда обвиняемого освобождены от уголовной ответственности.
Досудебное следствие проведено следственным управлением ГУ ГФС в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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