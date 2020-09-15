На Сумщине ограбленная взяла в плен жену грабителя

По спецлинии «102» поступило сообщение от неравнодушной жительницы Шостки. Женщина рассказала, что группа лиц перевозит неизвестную женщину в багажнике легковушки. Полицейские связались с заявительницей и узнали, что последняя увидела в социальной сети «прямой эфир» от жительницы Шостки, где видео видно, как неизвестная женщина находится в багажнике автомобиля. Также по трансляции стало понятно, что злоумышленники направляются в одно из сел Шосткинского района.
К указанному населенного пункта сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители оперативно нашли подозреваемый автомобиль и доставили всех участников события в отдел полиции.
Ими оказались 61-летняя жительница Шостки, ее 23-летняя внучка и 42-летний знакомый семьи. Самой же пострадавшей 32 года.
Допросив всех участников, полицейские установили ход событий. В тот день супруги из села Богданка Шосткинского района приехало в райцентр продавать грибы. После удачной торговли они решили отметить этот факт употреблением спиртного. Расположились в уютном дворе многоэтажек. Однако их посиделки не понравились местной жительнице, которая проходя мимо, сделала им замечание. Между мужчиной и прохожих завязалась ссора, которая перешла в потасовку.
В процессе конфликта женщина потеряла кошелек с деньгами, злоумышленник тут же подобрал и убежал. А вот его жена осталась на месте. Чтобы найти своего обидчика, потерпевшая вызвала по телефону на место подмогу: внучку и знакомого.
Участники события сначала искали мужчину в городе, а когда не нашли - решили ехать домой к супругам, в село. Для этого вызвали знакомого таксиста.
Неопрятный вид и специфический запах от жены грабителя вызвал у участников событий сразу и опасения заразиться паразитами и кожными болезнями. Поэтому решили везти женщину в багажнике автомобиля. Угрозами заставили ее залезть туда и отвезли в село. Там всех и задержали правоохранители.
«Той же ночью наши сотрудники разыскали и задержали на вокзале и подозреваемого в ограблении, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Ему 48 лет, имеет несколько судимостей за различные преступления. Кошелек потерпевшей был при нем».
Мужчина сознался в содеянном и объяснил правоохранителям, что его обидело поведение оппонентки: она первая их задела и начала оскорблять и угрожать.
В полиции по данным фактам возбуждены уголовные производства: ч. 2 ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и ч. 1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.