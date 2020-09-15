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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19464

На Сумщине ограбленная взяла в плен жену грабителя

На Сумщине полиция открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы человека.

По спецлинии «102» поступило сообщение от неравнодушной жительницы Шостки. Женщина рассказала, что группа лиц перевозит неизвестную женщину в багажнике легковушки. Полицейские связались с заявительницей и узнали, что последняя увидела в социальной сети «прямой эфир» от жительницы Шостки, где видео видно, как неизвестная женщина находится в багажнике автомобиля. Также по трансляции стало понятно, что злоумышленники направляются в одно из сел Шосткинского района.

К указанному населенного пункта сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители оперативно нашли подозреваемый автомобиль и доставили всех участников события в отдел полиции.

Ими оказались 61-летняя жительница Шостки, ее 23-летняя внучка и 42-летний знакомый семьи. Самой же пострадавшей 32 года.

Допросив всех участников, полицейские установили ход событий. В тот день супруги из села Богданка Шосткинского района приехало в райцентр продавать грибы. После удачной торговли они решили отметить этот факт употреблением спиртного. Расположились в уютном дворе многоэтажек. Однако их посиделки не понравились местной жительнице, которая проходя мимо, сделала им замечание. Между мужчиной и прохожих завязалась ссора, которая перешла в потасовку.

В процессе конфликта женщина потеряла кошелек с деньгами, злоумышленник тут же подобрал и убежал. А вот его жена осталась на месте. Чтобы найти своего обидчика, потерпевшая вызвала по телефону на место подмогу: внучку и знакомого.

Участники события сначала искали мужчину в городе, а когда не нашли - решили ехать домой к супругам, в село. Для этого вызвали знакомого таксиста.

Неопрятный вид и специфический запах от жены грабителя вызвал у участников событий сразу и опасения заразиться паразитами и кожными болезнями. Поэтому решили везти женщину в багажнике автомобиля. Угрозами заставили ее залезть туда и отвезли в село. Там всех и задержали правоохранители.

«Той же ночью наши сотрудники разыскали и задержали на вокзале и подозреваемого в ограблении, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Ему 48 лет, имеет несколько судимостей за различные преступления. Кошелек потерпевшей был при нем».

Мужчина сознался в содеянном и объяснил правоохранителям, что его обидело поведение оппонентки: она первая их задела и начала оскорблять и угрожать.

В полиции по данным фактам возбуждены уголовные производства: ч. 2 ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и ч. 1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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