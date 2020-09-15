На Сумщине поймали нелегальных лесорубов Выездом на место правонарушения полицейские установили, что заготовкой древесины занимались двое жителей города Ромны.

24 сентября в Липоводолинское отделение полиции обратился местный лесничий и сообщил, что на вверенном ему участке леса неизвестные лица проводят незаконную порубку деревьев. На указанное место, неподалеку от села Макеевское, немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и в ходе осмотра территории обнаружила двух мужчин с бензопилой и уже нарезанные и порубленные дрова.

Мужчины, жители города Ромны, 43-х и 39-ти лет, прибыли на территорию района с целью заготовки дров. За день на территории, принадлежащей Липоводолинскому агролесхозу они успели спилить по меньшей мере 58 деревьев разных пород. У злоумышленников правоохранители изъяли орудия, с помощью которых осуществлялась незаконная порубка леса и дрова.

В полиции открыли уголовное производство по ст. 246 «Незаконная порубка леса» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с конфискацией всего незаконно добытого, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.