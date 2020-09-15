Маємо не допустити у місцеві органи влади агентів Кремля і бездарних «слуг» - Порошенко у Сумах представив команду «Європейської Солідарності» Місцеві вибори 25 жовтня мають стати запобіжником від некомпетентної дилетантської влади та від реваншу відвертих агентів Кремля. Про це на Сумщині заявив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він представив кандидатів від партії, серед них - громадські діячі, ветерани війни з російською агресією, освітяни, медики, активісти.

«Дуже важливо, щоб місцеве самоврядування регіону було представлене людьми з твердою українською патріотичною позицією, які сповідують європейські цінності. В обласній раді прикордонної області потрібні люди, які знають ціну незалежності. Я вірю, що українці, патріоти Сумської області зроблять правильний вибір», - наголосив Петро Порошенко.

Він наголосив, що спроби російської п’ятої колони пролізти в органи місцевого самоврядування – це пряма загроза національній безпеці України. Проросійські партії маскують своїх кандидатів під міцних господарників, але це не змінює їхньої сутності.

«Тут у вас вони маскуються під таких собі міцних господарників, які нібито переймаються робочими місцями і тарифами, відновленням промисловості, урожайністю в аграрному комплексі Сумщини. А насправді – це відверто промосковська партія, керівництво якої їздить на поклон до Путіна і цілує йому перстень, обслуговує інтереси Росії», - наголосив Порошенко.

П’ятий Президент жорстко розкритикував управлінський хаос, до якого призводить некомпетентна «зелена» влада. «Якщо їх допустити керувати ще й місцевим самоврядуванням, буде повний хаос. Ці вибори мають стати запобіжником від дилетантства зеленої влади. Зберегти керованість і професійне управління на рівні громад», - наголошує Порошенко.

«Кожен день їхнього перебування при владі нищить країну, розмиває основи державності. Як я колись сказав, ніби підлітки в нетверезому стані вирішили політати на суперскладному літаку. Дорвалися до штурвала. Але ми з вами не маємо бути байдужими пасажирами. Бо країна знаходиться в небезпеці», - застерігає п’ятий Президент.

Порошенко представив кандидата на посаду Сумського міського голови. Це молодий, амбітний та професійний менеджер, економіст та управлінець. керівник Сумської територіальної організації «Європейської Солідарності» Вадим Акпєров. «Якщо мене спитають, чому я прийняв рішення йти в мери, то я впевнено відповім – тому що я хочу, щоб наші з вами діти жили в цьому місті, я хочу, щоб наші люди не їхали в інші міста шукати кращої долі. Наша команда налаштована побудувати потужний обласний центр і ми точно знаємо, як це зробити, застосувавши найкращі європейські практики», – зазначив Вадим Акпєров.

У списку до Сумської обласної ради перша п’ятірка представлена так:

Валерій Ісмаілов – легендарний військовий полковник, - перший номер в списку «ЄС» до Сумської облради. Учасник АТО/ООС. Нагороджений почесною відзнакою «За заслуги!», Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та іншими почесними нагородами. «Я його дуже добре знаю, він на фронті з перших днів. 425 днів Валерій провів на фронті і в найважчий момент, в найважчі операції від Слов’янська до Дебальцево реактивна артилерія Сумщини, наші славні «Урагани» допомагали захищати українську землю. Все це є в його бойовій біографії», - сказав Порошенко.

Володимир Токар – голова Сумської обласної ради, член фракції «Європейська Солідарність». Відомий підприємець, справжній господарник. В області його знають, як людину твердого слова та справи.

Дмитро Нагорний – голова фракції «Європейська Солідарність» у Сумській обласній раді, начальник Управління майном Сумської обласної ради, фаховий менеджер та управлінець.

Інна Козачок – заступник начальника Управління майном Сумської обласної ради, фаховий менеджер та управлінець.

Олена Беркут – заступник директора Роменського виробничо-торговельного об’єднання «Талан», менеджер, управлінець.

Перша п’ятірка кандидатів до Сумської міської ради:

Вадим Акпєров – голова Сумської організації партії «Європейська Солідарність», голова Сумської райради.

Володимир Чепік – депутат Сумської міської ради, керівник депутатської фракції «За Україну!» у Сумській міській раді. Учасник бойових дій на сході України.

Марина Нагорна – громадський діяч, волонтер, керівник Секретаріату Сумської ТОП «Європейська Солідарність», голова громадської організації «Жіночі крила Сумщини», підприємець. «Жіночі крила Сумщини» - один з небагатьох рухів в Сумській області, який допомагає жінкам у складних життєвих обставинах.

Дмитро Лантушенко – голова фракції «Європейська Солідарність» в Сумській міськраді, юрист, громадський діяч, активний учасник Революції гідності.

Ірина Губська – директорка Сумської загальноосвітньої школи №12. Депутатка Сумської міської ради фракції «За Україну!». Одна з найактивніших захисниць прав та інтересів сумських освітян.

У Ромнах на Сумщині від «Європейської Солідарності» балотується український військовий Олександр Морозов – кіборг, який захищав Донецький аеропорт та у 2014 році потрапив у полон бойовиків. Морозов провів у полоні три роки, повернувся додому завдяки зусиллям п’ятого Президента України Петра Порошенка, який в результаті складних переговорів домігся звільнення 73 українців із російського полону.