Сумкой депутат вероятно подхватил COVID-19 (видео) Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.

«Есть вероятность, что у меня КОВИД. Тест сдал почти неделю назад, но результатов пока нет. Я не выдержал и сходил на КТ, которое показало двустороннюю пневмонию. Семейный врач на связи и лечит нас по телефону. Подобные признаки уже появились у жены. Но у нее болезнь протекает иначе. Температура пока незначительная, но перестала чувствовать запахи. Ей, я так понимаю, уже тест не нужен, все и так ясно. Переживаю за своих двух детей. Родные и друзья обеспечивают всем необходимым.

Берегите себя, носите маски, дезинфицируют руки, держите дистанцию, избегайте мест скопления людей», - написал он.