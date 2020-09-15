Сумкой депутат вероятно подхватил COVID-19 (видео)

«Есть вероятность, что у меня КОВИД. Тест сдал почти неделю назад, но результатов пока нет. Я не выдержал и сходил на КТ, которое показало двустороннюю пневмонию. Семейный врач на связи и лечит нас по телефону. Подобные признаки уже появились у жены. Но у нее болезнь протекает иначе. Температура пока незначительная, но перестала чувствовать запахи. Ей, я так понимаю, уже тест не нужен, все и так ясно. Переживаю за своих двух детей. Родные и друзья обеспечивают всем необходимым.
Берегите себя, носите маски, дезинфицируют руки, держите дистанцию, избегайте мест скопления людей», - написал он.
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