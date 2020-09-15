Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10260

Пользователи "ВКонтакте" будут на учете в полиции – СНБО

Правоохранители обращают внимание украинцев на нарушение законодательства, поскольку российская соцсеть запрещена

После того, как российская социальная сеть "ВКонтакте" обошла блокировку и начала работать в мобильном приложении, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев, что пользователи соцсети будут на учете у правоохранителей, пишет Сегодня.

Об этом он сказал во время ZOOM-конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности".

"У нас, согласно нашему законодательству о санкциях, "ВКонтакте" не должно работать на территории нашей страны. Мы занимаемся этим вопросам, специалисты понимают, о чем идет речь. Они (россияне) меняют очень быстро прокси, и мы не успеваем за ними следить. В Украине есть институции, которые непосредственно за это отвечают. Сейчас это находится в работе. Мы считаем, что в ближайшее время при помощи наших международных партнеров этот вопрос будет решен", – сказал он

В то же время секретарь СНБО обратил внимание на пользователей этой социальной сети, которая запрещена в Украине.

"Это также и их должна быть ответственность – зачем они это делают и для чего делают. Сейчас та система, которая начинает работать, все пользователи будут находиться на учете. Если они дальше будут распространять российский контент на территории Украины, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с Нацполицией и нашими силовыми структурами", – добавил Данилов.

Замглавы МВД Сергей Гончаров согласился с секретарем СНБО об ответственности пользователей "ВКонтакте", что у них должно быть понимание о нарушении законодательства.

"Наши сотрудники совместно с коллегами из других силовых структур работают над вопросом закрытия доступа к указанной соцсети. Это в том числе и вопрос взаимодействия с зарубежными партнерами в части площадок для распространения программного обеспечения этих мобильных приложений", – сказал он.

 
Право

Новости

На Сумщине 122 новых случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:31
Сумы остались в «оранжевой» зоне по карантину, в «желтой» - 4 города и 7 районов области
Вчера 20:42
В Сумской облсовет баллотируются 12 партий
Сегодня 18:45
На должность мэра Глухова подали документы 7 кандидатов
Сегодня 18:41
В АО «Сумское МНПО-Инжиниринг» открыли кузнечный цех
Сегодня 18:31
На Сумщине аферисты-псевдоврачи выманивают у пожилых людей деньги
Сегодня 17:50
Кто баллотируется в мэры Сум?
Сегодня 17:32
Пользователи "ВКонтакте" будут на учете в полиции – СНБО
Сегодня 17:10
Управделами исполкома агитирует за мэра Сум в рабочее время
Сегодня 17:06
В Сумах открыли первый в области центр дуального образования
Сегодня 16:52
На Сумщине ожидают дождливую погоду
Сегодня 16:42
В Сумах пожарные оперативно ликвидировали возгорание балкона
Сегодня 16:03
view counter

Статьи

Елена Мельник: «Наш край» добьется снижения тарифов на тепло и вернет ТЭЦ в коммунальную собственность Сум
Сегодня 18:50
Володимир Лободін: Суми заслуговують бути у 10-ці кращих міст України
23.09.2020 09:21
У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон
22.09.2020 15:35
У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження
22.09.2020 13:41
Ремонт Харківської завершать без участі міста
22.09.2020 09:14
Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила
21.09.2020 13:06
«Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы
21.09.2020 12:58
Надежда Вайло: «Наш край» не даст закрыть ни одно сельское медицинское учреждение на Сумщине
21.09.2020 12:05
У Сумах порахували електоральну орієнтацію сумчан
18.09.2020 17:06
Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020
16.09.2020 09:56
Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень
16.09.2020 07:03
Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя
15.09.2020 13:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.