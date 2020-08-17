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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33366

Уроженцы Сумщины продолжают собирать медали летнего чемпионата Украины по биатлону

В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону.

Сегодня, 25 сентября, проходили гонки с массовым сатртом.

В мужском масс-старте победил уроженец Сумщины Андрей Доценко, который выступает за Черниговщину. Пятое место занял наш Евгений Ивченко, шестое – Роман Боровик. Также в десятке Денис Насыко, Владислав Чихар и Владимир Кошман (8-10-е места).

Вчерашний лыжник, участник Олимпийских игр – 2018 Андрей Орлик поднялся еще на две ступеньки и теперь был 16-м (с 11 промахами из 20).

В женской гонке второе место занала уроженка Сум Анастасия Меркушина, глуховчанка Анна Кривонос была пятой. Девятой стала наша Екатерина Свынаренко.

Завтра на чемпионате пройдут эстафеты.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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