Уроженцы Сумщины продолжают собирать медали летнего чемпионата Украины по биатлону В Чернигове продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону.

Сегодня, 25 сентября, проходили гонки с массовым сатртом.

В мужском масс-старте победил уроженец Сумщины Андрей Доценко, который выступает за Черниговщину. Пятое место занял наш Евгений Ивченко, шестое – Роман Боровик. Также в десятке Денис Насыко, Владислав Чихар и Владимир Кошман (8-10-е места).

Вчерашний лыжник, участник Олимпийских игр – 2018 Андрей Орлик поднялся еще на две ступеньки и теперь был 16-м (с 11 промахами из 20).

В женской гонке второе место занала уроженка Сум Анастасия Меркушина, глуховчанка Анна Кривонос была пятой. Девятой стала наша Екатерина Свынаренко.

Завтра на чемпионате пройдут эстафеты.