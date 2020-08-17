Уроженцы Сумщины продолжают собирать медали летнего чемпионата Украины по биатлону

Сегодня, 25 сентября, проходили гонки с массовым сатртом.
В мужском масс-старте победил уроженец Сумщины Андрей Доценко, который выступает за Черниговщину. Пятое место занял наш Евгений Ивченко, шестое – Роман Боровик. Также в десятке Денис Насыко, Владислав Чихар и Владимир Кошман (8-10-е места).
Вчерашний лыжник, участник Олимпийских игр – 2018 Андрей Орлик поднялся еще на две ступеньки и теперь был 16-м (с 11 промахами из 20).
В женской гонке второе место занала уроженка Сум Анастасия Меркушина, глуховчанка Анна Кривонос была пятой. Девятой стала наша Екатерина Свынаренко.
Завтра на чемпионате пройдут эстафеты.
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