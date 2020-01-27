В Сумах открыли китайскую пагоду Сегодня, 25 сентября на территории СНАУ открыли китайскую альтанку «Пагода».

Альтанка, открытие которой приурочили к семьдесят первой годовщины основания Китайской Народной Республики, стала еще одним элементом памятника китайского садово-паркового искусства - «Сада познания», заложенного в знак дружбы СНАУ с КНР в прошлом году, и своеобразным уголком родины для 140 студентов из Поднебесной, которые сейчас учатся в вузе.

Университет имеет опыт обучения студентов из более чем 30 стран мира. В частности, СНАУ сотрудничает с учебными заведениями городов-партнеров Сум - Синьсян (провинция Хэнань) и Чжуцзи (провинция Чжэцзян): Хенанским институтом науки и технологий и Чжэцзянским университетом земледелия и лесного хозяйства. Всего международными партнерами СНАУ являются восемь учебных заведений КНР.