Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:451076

В Сумах открыли китайскую пагоду

Сегодня, 25 сентября на территории СНАУ открыли китайскую альтанку «Пагода».

Альтанка, открытие которой приурочили к семьдесят первой годовщины основания Китайской Народной Республики, стала еще одним элементом памятника китайского садово-паркового искусства - «Сада познания», заложенного в знак дружбы СНАУ с КНР в прошлом году, и своеобразным уголком родины для 140 студентов из Поднебесной, которые сейчас учатся в вузе.

Университет имеет опыт обучения студентов из более чем 30 стран мира. В частности, СНАУ сотрудничает с учебными заведениями городов-партнеров Сум - Синьсян (провинция Хэнань) и Чжуцзи (провинция Чжэцзян): Хенанским институтом науки и технологий и Чжэцзянским университетом земледелия и лесного хозяйства. Всего международными партнерами СНАУ являются восемь учебных заведений КНР.

Общество КНР Пагода СНАУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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