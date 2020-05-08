Вита Семеренко после оправдания россиянки потеряла серебро Олимпиады в Сочи

Спортивный арбитражный суд (CAS) накануне вынес вердикт по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. Вилухину и Романову полностью оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение CAS по российским биатлонисткам.

"МОК принимает к сведению решение CAS, которое мы должны уважать", - говорится в заявлении МОК.

Таким образом, Вилухина снова стала серебряным призером Олимпиады-2014 в спринте, а украинка Вита Семеренко вынуждена вернуться на третье место. Итальянка Карин Оберхофер, которая в той гонке заняла четвертое место, потеряла статус призера Олимпийских игр.

После решения CAS по Ольге Вилухиной Россия вернулась на второе место в медальном зачете Олимпиады-2014. Украина – 20-я.