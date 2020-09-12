На Сумщине аферисты-псевдоврачи выманивают у пожилых людей деньги Именно в такую ловушку попала жительница Шостки, которая поверила телефонным собеседникам и отдала «посsльному» более 20000 гривен на якобы срочную операцию племяннику.

Поздно ночью на стационарный телефон 83-летней жительницы Шостки позвонил неизвестный. Собеседник, назвавшись племянником женщины, умолял о помощи. Он якобы попал в дорожно-транспортное происшествие и находится в больнице. Затем трубку взял другой человек, который представился врачом. Новый собеседник подтвердил слова предыдущего и заверил пенсионерку, что ее родственник действительно нуждается в срочной операции, которая стоит 50 000 гривен.

Взволнованная женщина ответила, что у нее есть только 20 000 гривен, на что тот согласился. По телефонной договоренности старушка передала деньги посыльному, который буквально за несколько минут пришел к ней домой.

Утром пенсионерка позвонила родственникам и только тогда поняла, что стала жертвой мошенников.

В разговоре с правоохранителями потерпевшая рассказала, что хорошо знала о таких мошеннических схемах, но поверила.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.