В Сумах копы поймали газовых воров: те предлагали взятку Неправомерную выгоду предлагал водитель грузовика, чтобы патрульные не составляли на него админматериал и «закрыли глаза» на, вероятную, кражу газа.

Ночью, патрулируя улицу Герасима Кондратьева, на обочине возле аэропорта, стражи порядка заметили автомобиль DAF с цистерной. За несколько минут общения с 54-летним водителем патрульные выяснили, что по документам он транспортирует газ нефтяной сжиженный. Инспекторы также установили, что тот нарушил требования разрешения на участие в дорожном движении, ведь двигался с отклонением от маршрута. И внимание стражей порядка привлекло другое транспортное средство ГАЗ, которое стояло рядом. У автомобиля находилась его 32-летняя водительница. Граждане, вероятно, незаконным способом осуществляли перекачку газа из грузовика в цистерну в автомобиле ГАЗ. Участники события в пояснениях путались, объяснить, что происходит, четко не могли. Поэтому на место происшествия патрульные сразу же вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

На водителя автомобиль DAF инспекторы составили административный материал по ст. 132-1 (Нарушение правил перевозки опасных грузов) КоАП. Мужчина неоднократно предлагал патрульным неправомерную выгоду в размере 2000 гривен с целью избежания ответственности. На предупреждение об уголовной ответственности он не реагировал. Поэтому этот факт стражи порядка также зарегистрировали на линию 102.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК. Проводится проверка.