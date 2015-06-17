Сумской дизайнер создал серию плакатов с Харитоненко Сумской дизайнер Дмитрий Дубовик создал постеры к 200-летию со дня рождения Ивана Харитоненко.

«Сегодня день рождения Ивана Герасимовича Харитоненко - человека, который много вложил в Сумы. Он был выдающейся личностью, человеком большого сердца, много помогал людям, облагораживал город и активно строил его. Жаль, что в процессе политической гонки не нашлось свободного рекламного носителя, чтобы почтить его память, а надо бы было. В завещании Иван Герасимович написал - «...любить г. Сумы так, как люблю я» и если бы жители города и депутаты придерживались этой заповеди, многое было бы по другому.

Всем добра!», - написал он в Фейсбуке.