Сумской дизайнер создал серию плакатов с Харитоненко

«Сегодня день рождения Ивана Герасимовича Харитоненко - человека, который много вложил в Сумы. Он был выдающейся личностью, человеком большого сердца, много помогал людям, облагораживал город и активно строил его. Жаль, что в процессе политической гонки не нашлось свободного рекламного носителя, чтобы почтить его память, а надо бы было. В завещании Иван Герасимович написал - «...любить г. Сумы так, как люблю я» и если бы жители города и депутаты придерживались этой заповеди, многое было бы по другому.
Всем добра!», - написал он в Фейсбуке.
200 лет назад в Нижней Сыроватке родился меценат, филантроп, промышленник-сахарозаводчик Иван Герасимович Харитоненко....
Свои работы сумчанин Дмитрий Дубовик выложил на своей странице в Фейсбуке....
Сегодня, 26 ноября, в Сумах презентовали Smart-разработку «Виртуальный гид с технологией дополненной реальности», в которой экскурсию по городу проводит Иван... 1
В Сумах началось общественное обсуждение инициативы по переименованию улицы Краснозвездинской в улицу Ивана Харитоненко....